البرلمان العربي يدين التصعيد "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني

أدان البرلمان العربي، التصعيد الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والقدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين، وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان المبارك.

وحذّر البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، من خطورة ما أعلنته جماعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتقديم القرابين وممارسة طقوس دينية في إطار الاحتفال بما يسمى بعيد "الفصح اليهودي..

وأكد أن توسيع سلطات الاحتلال من اقتحاماتها للمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم، استفزاز لمشاعر العالم العربي والإسلامي، وليس الشعب الفلسطيني فحسب، فضلا عن أن هذه الخطوات ستساهم في تأجيج الصراع والوصول به إلى ذروته وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها، وخصوصًا أن هذا التصعيد ينذر بإشعال فتيل حرب دينية لا يسلم منها أحد وستطال الجميع، مؤكدًا أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه "إسرائيل" ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

كما دعا، المجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي وعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر.