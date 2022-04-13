حادث سير في مصر يتسبب بمصرع 10 أشخاص بمحافظة اسوان

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث سير وقع بين حافلة سياحية وسيارة نقل في محافظة أسوان جنوب مصر.

وقالت محافظة أسوان في بيان إن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، هم أربعة فرنسيين وبلجيكي وخمسة مصريين، مشيرة إلى أن الحادث وقع على الطريق بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل.

وأضاف البيان أن 14 سائحا من فرنسا وبلجيكا كانوا على متن الحافلة، أصيبوا بجراح متفاوتة وجميعهم في حالة مستقرة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات للأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم. كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".