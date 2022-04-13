الشيخ بكيرات: مخططات المستوطنين في الأقصى تقربنا من صدام فعلي وحرب دينية

أكد رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، أن مخططات والمستوطنين بحق المسجد الأقصى، تقربنا للصدام الفعلي مع الاحتلال، لأن عقيدة المسلمين ثابتة ولا يمكن القبول بهدم الأقصى وبناء "الهيكل المزعوم".

وقال بكيرات في تصريحات صحفية: إن تنفيذ المستوطنين لمخططاتهم يعني حدوث معركة، وحرباً دينية في المنطقة.

ونبه إلى أن الجماعات الاستيطانية ترى أن المسافة اقتربت بشكل كبير جدا من بناء "الهيكل المزعوم"، بعد تمكنهم من الصلاة في الأقصى وإقامة طقوس تلمودية.

وأوضح بكيرات، أن الاحتلال يعمل في مسارات خطيرة، من بينها محاولة ترويض المقدسيين والشعوب العربية والإسلامية للقبول بما يجري في القدس.

وأشار إلى أن الهدف من التلويح "بذبح القرابين" هو القبول بها مستقبلاً، خاصة وأن الاحتلال يعد العدة بتدريب مستوطنين وبأعداد كبيرة على طقوس خطيرة "لبناء الهيكل".

وأضاف، أن الفكر اليميني المتطرف تمكن من اختراق أدوات الاحتلال السياسية والأمنية.