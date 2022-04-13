بالفيديو اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في سلواد شمال شرق رام الله

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله، وسط الضفة المحتلة.

ووفق مصادر محلية في المنطقة، فإن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلاً وتطلق النار، وتطالب شاباً عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه في منطقة رأس علي ببلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال تطلق قذائف على المنزل المحاصر في سلواد وتدفع بتعزيزات عسكرية للبلدة.

يتبع..