بالصور الداخلية بغزة تفرج عن 40 نزيلًا بمناسبة شهر رمضان المبارك

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، عن 40 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وأمضوا ثلي مدة سجنهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، قال العميد علاء الدين الهندي مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل: إن الإفراج عن النزلاء ممن أثبتوا حسن السيرة والسلوك وأمضوا ثلثي مدة محكومياتهم أو أكثر، وذلك ضمن مكرمة شهر رمضان الذي أقرته لجنة العمل الحكومي بغزة.

وأوضح العميد الهندي، أن الإفراج سيتم على ثلاث مراحل، لافتاً إلى أن هذه المرحلة الأولى التي تشمل 40 نزيلاً، سيعقبها الإفراج عن نزلاء آخرين في المرحلتين: الثانية والثالثة قبيل عيدي الفطر، الأضحى.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب العميد الهندي، كمبادرة إنسانية من وزارة الداخلية والأمن الوطني لمنح النزلاء فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء بحياة جديدة والمشاركة الإيجابية في المجتمع بما ينعكس على عوائلهم وذويهم بشكل أفضل.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني دأبت في كل عام على الإفراج عن أعداد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كبادرة إنسانية بمناسبة الشهر الفضيل.



