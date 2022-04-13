مانويل مسلم: لن نسمح بتدنيس الأقصى

قال الأب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، إنهم لن يسمحوا للاحتلال ومستوطنيه بتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وقال مسلم: "سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة".

وأضاف، أن أهم درس نستقيه من صلابة القدس والأقصى هي أن القوة في الشعب إذا أراد الحياة والقدس والأقصى.

ونوه إلى أن "وصولُ الصهاينة إلى هدفهم وهو الأقصى المبارك والصلاة في ربوعه وثرثرات تقديم قربان الفصح اليهودي في ساحاته يعني مراوغتهم للسيطرة عليه واستملاكه أو هدمه لبناء هيكلهم المزعوم مكانه".

حذر مسلم، من أنه "إذا صمتنا عن وقاحتهم فلا يحق لنا أن نقاومهم في المستقبل لذلك في حدّ الأقصى، الحدّ ما بين الجدّ واللعب".

وتابع: "سأحمي أنا الأقصى ومحمد سيحمي القيامة. الأقصى والقيامة في القدس لهما ظل، وفي ظلهما نفرش وننام. وإن خلع الاحتلال أبوابها سأقف أنا منويل على باب الأقصى ويقف محمد على باب القيامة لنصدّ ريحَ المستوطنين ورائحتهم مِن العبور والدخول إلى مَقْدِسِها؛ وإن اسْتَشْهَدتُ هناك فحفيدي الذي يلعب في باب الأسباط سيسرع ليغلق الباب مكاني".

وختم قائلا: "يناديكم الأقصى بصوت وقد بُحّ، وعيون ذارفات دموعا سخينة: أنا أقصاكم فلا تكونوا أقصاي".