تشافي: مباراة الغد الأهم في تاريخ فرانكفورت

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن مواجهة آينتراخت فرانكفورت هي الأم في تاريخ النادي الألماني، غدًا الخميس، بإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام على ملعب "كامب نو".



وكان برشلونة، قد عاد بتعادل ثمين من الأراضي الألمانية بهدف لمثله في لقاء الذهاب.



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "يجب علينا التحسن، وتقليل السلبيات والدفاع أكثر بالكرة، وننافس بشكل أفضل، وفي مباراة الذهاب عقدوا الأمور علينا".



وأضاف: "صحيح أن الملعب في الذهاب لم يكن جيدًا، لكن غدًا سيكون على ما يرام، ويجب علينا استغلال المساحات، واليوم تدربنا كثيرًا على المستوى التكتيكي للهجوم بشكل أفضل".



وعن بيكيه، أوضح: "مشاركته تعتمد على مشاعره، لا شك أنه يريد اللعب، لأنه يحب المباريات الكبيرة، وإذا لم يكن جاهزا 100% فمن الصعب أن يشارك".



وحول فاتي، كشف: "مشاركته تتعلق بشعوره أيضًا، وهو يتدرب جيدًأ مع المجموعة، ولم نحدد مواعيد نهائية له، والأمر حاليا متروك له ليخبرنا بأنه جاهز".



وتابع: "إقامة مباراة الإياب على أرضنا أحد مفاتيح اللعبة، وغدًا لن يخذلنا الجمهور، وسنحاول جعله فخورا، ونحن بحاجة إليه".



وأردف: "التأهل يمثل خطوة للأمام، وأراد برشلونة الفوز بدوري الأبطال، لكن الظروف تمنعنا من التواجد في البطولة، والدوري الأوروبي يجعلنا متحمسين، وبالأمس شاهدنا دوري الأبطال من المنزل".



واستكمل: "ما حدث بالأمس يجعلني أعتقد أن الليجا ليست بعيدة عن البريميرليج، فريقان إسبانيان في نصف النهائي، وآخر يلعب اليوم، والليجا دائما تنافسية، وشاهدت المباراتين، وهدفنا هو أن نكون الموسم المقبل في دوري الأبطال".



وعن فرانكفورت، أوضح: "بالنسبة لهم مباراة الغد هي الأهم في تاريخهم، ويجب أن تكون الجماهير معنا، ومتأكد من دعمها".



ليفاندوفسكي



وحول ليفاندوفسكي، علق: "أفهم السؤال، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث، هو لاعب رائع، لكن علينا التركيز على مباراة الغد".



ونوه: "أقدر لوك دي يونج كثيرًا، وهو محترف مثالي، ويتدرب دائما بنسبة 100%، وإنه لأمر مدهش وجوده في الفريق، وتحسن كثيرًا منذ وصولنا لقيادة الفريق، وشرف كبير وجوده معنا".



وزاد: "في الذهاب فقدنا الكرة كثيرا، واعتمد الخصم على الهجوم العكسي وعانينا، وعلينا أن ندافع بشكل أفضل بالكرة وأن نكون أكثر اتقانا، وفي ملعبنا يمكننا اللعب بشكل أفضل".



وأتم: "دست؟ إذا كان في القائمة فيمكن أن يلعب، وممفيس أيضًا، وسنرى كيف يمكن لبيكيه المشاركة، ومن المهم استعادة اللاعبين ودست لاعب مهم بالنسبة لنا بسبب ما يقدمه للفريق".