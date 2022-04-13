مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الآن على يلا شوت وكورة لايف اليوم 13-4-2022 بدون تقطيع HD

مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على يلا شوت وكورة لايف اليوم الأربعاء الموافق 13-4-2022 وفي مباراة الإياب لربع النهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا 2022 التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بجمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي هذه المباراة التي تجمع اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي يحرص كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز للوصول في منافسات نصف النهائي ، وهنا وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الاخباري كامل التفاصيل التي توضح لحضراتكم التشكيلة والرابط وتردد القنوات الناقلة .

ونشير إلى حضراتكم في هذه السطور التي توضح لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الآن على يلا شوت إلى أن إدارة الفريق قام بنقل مباراة أمس النارية التي جمعت الريال وتشيلسي وعلى إثرها حقق فوزا في الوقت الإضافي وهذا يأتي في إطار حرص الفريق على نقل كافة المباريات لا سيما مباريات دوري ابطال وأوروبا والاسباني والانجليزي والمصري والسعودي يوميا .

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ومن المقرر ان تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب "أنفيلد" وسط أجواء مليئة بالحماسة من قبل اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدرجة الثانية والجمهور الكريم لمعرفة الفائز . حسن العيدروس . مشاهدة هنـــــــــا

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وفي خضم المعلومات التي نقدمها لكم في هذه المقالة حرصنا كل الحرص على وضع التشكيلة المتوقعة لفريق اتلتيكو مدريد الذي سيواجه بها فريق مانشستر سيتي وهي الآتي : حراسة المرمى : يان أوبلاك وفي خط الدفاع : سافيتش، فيليبي، رينيلدو، لودي وفي خط الوسط : ماركوس يورينتي، كوندوبيا، كوكي، كاراسكو وفي خط الهجوم : جواو فيليكس، جريزمان .

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كما اضفنا لكم في هذه المقالة الرائعة تشكيلة فريق مانشستر سيتي امام الاتلتيكو وهي التالي : إذ في حراسة المرمى : إيديرسون ، وفي خط الدفاع : ولكر، جون ستونز، لابورت، جواو كانسيلو وفي خط الوسط : بيرناردو سيلفا، بيدري، كيفن دي بروين وفي خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، فودين، رياض محرز .

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وكان فريق مانشستر سيتي قد سجل قبل بدء هذه المواجهة، 60 هدفا في آخر 23 مباراة وفي أحدث خبر تداولته وسائل الاعلام الرياضية المحلية والدولية ، يفيد بأن محكمة التحكيم الرياضية قرر اغلاق ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد السيتي بإياب ربع نهائي دوري الابطال والذي اتخذه اليويفا بسبب "سلوك تمييزي" من قبل بعض مشجعي النادي المدريدي.

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وقبل أن نضع بين ايديكم تردد القنوات الناقلة لنقل بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي نشير إلى حضراتكم إلى أن مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، قد أنهى استعداداته الثلاثاء لمباراة سيتي بمران شهد غياب اثنين من لاعبيه، هما هيكتور هيريرا وخوسيه ماريا خيمينيز ، وفيما يلي تردد القناة الناقلة وهو الآتي:

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ولقد ارفقنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium وهو على النحو التالي: على القمر الصناعي سهيل سات ; التردد (ميجا هرتز), 11566 – 11642 ; معدّل استقطاب الموجة, أفقي ; معدّل الترميز, 27500 ; معدّل تصحيح الخطأ, 2/3 .