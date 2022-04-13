"العمل الحكومي بغزة"تصدر عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية اليوم

أصدرت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، عدة قرارات حكومية خلال جلسته الأسبوعية التي عقدتها، اليوم الأربعاء في مدينة غزة، جاء ذلك وفق بيان للجنة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

⭕️ تصريح صحفي:

استهلت لجنة متابعة العمل الحكومي جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الذي ارتقوا إلى العلا جراء إجرام الاحتلال في الأيام الأخيرة، وتوقفت اللجنة عند اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى، ودعت أبناء شعبنا لتكثيف التواجد بالقدس والرباط بالمسجد الأقصى والتصدي لمخططات اقتحامه.

وحيت اللجنة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مستذكرة بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل خدمة قضيتنا الوطنية، وطالبت جماهير شعبنا بالمشاركة الواسعة في مختلف الفعاليات المنوي تنظيمها ضمن إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، كما أشادت بحملة الضغط لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته أمام ما يتعرض له شعبنا وأسرانا.

وناقشت اللجنة في جلستها عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر جلسات: لجنة شؤون الأراضي، ولجنة البنية التحتية، وخلية الأمن الغذائي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻تكليف وزارة المالية بصرف كشف جديد من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج.

🔻الموافقة على تطوير منظومة المركبات لدى شرطة المرور.

🔻صرف مساعدة مالية عاجلة لصالح بلدية الشوكة.

🔻صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغرض تركيب عيون القط على شارع صلاح الدين مقابل مدارس المزرعة بدير البلح.

🔻 اعتماد مقترح اللجنة المشكلة لتطوير ساحة السرايا بمدينة غزة.

🔻 المصادقة على دليل إجراءات إدارة شبكة الطرق الإقليمية في قطاع غزة، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

🔻 تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية عدد من الوزارات لإعداد مخطط تطوير الممر الواصل بين محافظة غزة والشمال بمنطقة غرب معسكر الشاطئ.

🔻 اعتماد الكشف الثالث للرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

🔻 إقرار لائحة تنظيم اللجان الحكومية وضوابط عملها، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

🔻 تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات، لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها داخل مكبات نفايات جحر الديك.

المكتب الإعلامي الحكومي

13 إبريل 2022م