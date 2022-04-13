بالفيديو الاحتلال يحول طلب الاستئناف المقدم من محامي الأسير مناصرة للجنة الخاصة للنقاش فيه

أفاد مكتب إعلام الاسرى، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي حولت طلب الاستئناف المقدم من محاي الأسير المقدسي أحمد مناصرة للجنة الخاصة للنقاش فيه.

وقال احمد زبارقة، محامي الأسير أحمد مناصرة: إن "محكمة الاحتلال أسقطت صفة ملف الإرهاب (حسب وصف المحكمة) عن قضية الأسير أحمد مناصرة، كون طاقم الدفاع لم يتمكن من حضور الجلسة حينها"، مشيرًا إلى أن هذا يفتح الباب أمام النظر في قضية الإفراج المبكر عنه.

وأضاف محامي الأسير، أن كل المعايير تنطبق على أحمد للإفراج المبكر عنه، لافتًا إلى أن المحكمة الآن تبحث فيما إن كان أحمد قام بعمل إرهابي أم لا.

وأكد المحامي، أن المحكمة أبطلت ملف الإرهاب الخاص بأحمد.

وذكر أن وضع الاسير أحمد مناصرة الطبي، لا يسمح بتأجيل جلسات أكثر من ذلك.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير احمد مناصر في عام 2015 من مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.