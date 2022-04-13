بالفيديو :لحظة دخول الأسير مناصرة لقاعة المحكمة وماذا قالت والدته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:13 م
13 ابريل 2022
الاسير احمد مناصرة
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