داخلية غزة تنشر أسماء للمسافرين للسفر عبر رفح غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء جديد للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس الموافق 14 أبريل 2022.

وأوضحت داخلية بغزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين التاسعة والعاشرة، وللمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2022/17) هنــــا، وللحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/15) هنـــــا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت من المسافرين ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.