"مالية غزة" تصدر تنويهاً لموظفيها بشأن خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من المستحقات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:56 م
13 ابريل 2022
مالية غزة تصدر تنويهاً لموظفيها بشأن خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من المستحقات
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين.

جاء ذلك خلال بيان للوزارة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه " تعلن وزارة المالية بالتعاون مع نقابة الموظفين عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين وفق المعايير التالية: دفع الزكاة عن عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 من المعاليين، وقيمة زكاة الفطر هذا العام 2022 حسب دار الإفتاء هي 9 شواكل.

وأضافت :" تبدأ الخدمة من صباح يوم الخميس 14/4/2022، وحتى نهاية يوم السبت 23/4/2022"، لافتة إلى أن الرابط الالكتروني للخدمة عبر التسجيل الموحد بالحاسوب الحكومي سيتم تفعيله يوم غدٍ الخميس.

 

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