"مالية غزة" تصدر تنويهاً لموظفيها بشأن خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من المستحقات

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين.

جاء ذلك خلال بيان للوزارة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه " تعلن وزارة المالية بالتعاون مع نقابة الموظفين عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين وفق المعايير التالية: دفع الزكاة عن عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 من المعاليين، وقيمة زكاة الفطر هذا العام 2022 حسب دار الإفتاء هي 9 شواكل.

وأضافت :" تبدأ الخدمة من صباح يوم الخميس 14/4/2022، وحتى نهاية يوم السبت 23/4/2022"، لافتة إلى أن الرابط الالكتروني للخدمة عبر التسجيل الموحد بالحاسوب الحكومي سيتم تفعيله يوم غدٍ الخميس.