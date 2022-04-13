25 ألف قطعة سلاح ناري موزعة بدون انضباط في أوكرانيا

أفاد مسؤول روسي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 25 ألف قطعة سلاح ناري من دون انضباط لجميع الراغبين في أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إلى أنه يوجد في التداول أكثر من 5 ملايين قطعة بشكل غير قانوني في البلاد، محذرًا من أن ذلك "قد يزيد من مخاطر الإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها".

وقال سيرومولوتوف: إن "الأشخاص الذين أفرجت عنهم سلطات كييف من السجون قد تمكنون من حمل الأسلحة النارية الموزعة بدون رقيب ولا حسيب".

وأضاف أن "مثل هذا العدد من الأسلحة والتشكيلات المسلحة غير النظامية يزيد بالطبع من مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها".