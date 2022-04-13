جماعات الهيكل: سنقتحم المسجد الأقصى وسنضحي به مع عدد أكبر من اليهود

هددت ما يسمى جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة، اليوم الأربعاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، رغم التهديدات التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت جماعات الهيكل المتطرفة في بيان لها وفق وسائل الإعلام "الإسرائيلية" :" رغم تهديد حمـاس، سنأتي للمسجد الأقصى ونضحي به مع عدد أكبر من اليهود".

وهددت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، من اقتحام المسجد الأقصى، فقد أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن الاعتداء على المسجد الأقصى لن يمر، وليس للاحتلال عند الفلسطينيين إلا القتال ابتداءً من الصاروخ حتى الحجر.

فيما حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال "الإسرائيلي" من ذبح القرابين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن ذلك تصعيد خطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وشعبنا لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

وتعتزم جماعات الهيكل المتطرفة، اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل 15/4/2022، بذبح القرابين ونشر الدماء على جدران وباحات المسجد في تحدٍ كبير لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.