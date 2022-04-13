بالصور محكمة الاحتلال تبدأ جلستها الخاصة بقضية الأسير المناصرة

بدأت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" في مدينة بئر السبع المحتلة، قبل قليل، جلستها الخاصة بقضية الأسير الطفل أحمد المناصرة (19 عامًا) من سكان القدس المحتلة.

وخلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة، شهدت زخمًا كبيرًا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة الاستئناف.

وولد الأسير مناصرة بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.

يذكر أن والدة الأسير المقدسي أحمد مناصرة قد ناشدت جميع المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على الإفراج عن ابنها بعد تردي حالته النفسية و الصحية في سجون الاحتلال.

وقالت الوالدة خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة- اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا - للنظر في الاستئناف الذي قدمه محامي مناصرة للإفراج المبكر عنه، "أحمد في وضع نفسي صعب للغاية نتيجة العزل الدائم والتضييق المستمر من قبل الاحتلال".

وأشارت الوالدة أنها وفي آخر زيارة لها له في منتصف آذار/ مارس الفائت، كان وضعه لا يمكن وصفه " كان أبني منهار … كان بيموت عندما رآني ألقى نفسه على زجاج الفاصل بيننا وقال لي اخرجوني من هنا لم اعد قادرا على التحمل".

وحسب الوالدة" أمل مناصرة و عائلته الوحيد الأن أن تكون الحملة الشعبية والحقوقية التي انطلقت قبل شهر للإفراج عنه، وتكثف بالأيام الأخيرة، أن تأتي بنتيجة خلال المحكمة.



