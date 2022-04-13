القيادي حمادة: اجتماع الفصائل اليوم بغزة سيتحدث عن نفسه ومسألة المواجهة تقدره الفصائل

أكد القيادي في حركة حماس محمد حمادة ، أن الاحتلال يخطط للمسجد الأقصى كما يخطط لكل فلسطين ضمن مخططات التهويد وفي إطار تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً .

وقال حمادة خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، اليوم الأربعاء "نحن أمام وقائع جديدة فرضتها معركة سيف القدس التي أربكت حسابات الاحتلال وأظهرت هشاشة منظومته الأمنية"، لافتاً إلى أن ما يقوم به الاحتلال اليوم من اعتداءات على المقدسات بسبب الدعم الدولي والغطاء العربي الإسلامي من قبل بعض المطبعين مع الكيان .

وأضاف :"ما ينوي الاحتلال القيام به سيجعله يندم ويدفع أثمان كبيرة , فشعبنا ومقاومتنا لن تصمت وتبين ذلك من خلال العمليات البطولية المستمرة"، مبيناً أن قرار الاحتلال بصرف المكافآت المالية لمن يذبح القرابين هو بمثابة الإفلاس لدولة الاحتلال .

وأشار القيادي في حماس إلى أن اجتماع الفصائل اليوم يأتي للبحث في سبل الرد على ما يجري من عدوان واستعداد المستوطنين لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، مؤكداً أن أهل غزة شأنهم شأن كل شعب فلسطين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، ولا يمكن أن تنأى غزة بنفسها للدفاع عن المسجد الأقصى.

وبين أن الاجتماع سيتحدث عن نفسه ومسألة المواجهة تقدره الفصائل وأجنحتها العسكرية.