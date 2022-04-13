مهاجم ريال مدريد يحدد سر إقصاء تشيلسي

اعترف رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد أن فريقه لم يكن يتوقع هذا القدر من المعاناة للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا أن السر وراء إقصاء تشيلسي كان عدم الاستسلام "ولو للحظة واحدة".



وقال رودريجو "يا لها من ليلة! عانينا بعض الشيء، لم نكن نريد المعاناة على هذا النحو، لكننا سعداء للغاية. يخبرني لوكا دائما أن أتوغل في المنطقة التي سيمرر لي الكرة فيها وقد فعل ذلك"، في إشارة إلى الهدف الأول.



وأقر اللاعب خلال تصريحات لـ(موفيستار) عقب المباراة الملحمية أنه وزملاءه عانوا بصورة أكبر مما كانوا يتوقعونها، إلا أنهم استدركوا الموقف وتمكنوا من العودة في النتيجة وخطف بطاقة التأهل.



من جانبه، استبعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وقوف الحظ إلى جوار الريال في مواجهة البلوز، مؤكدا "لم نكن محظوظين لأننا فزنا هناك 1-3. كانوا أفضل اليوم ولاحت لهم فرص أكثر، إلا أننا تمسكنا بالأمل وسنحت لنا فرص في نهاية المطاف".