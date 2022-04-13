هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأخت؟

قيمة زكاة الفطر في فلسطين للعام 2022 هو تسعة شواقل للفرد الواحد, وفقا لما قررته وزارة بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، تكثر التساؤلات بشأن فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ أو الأخت ؟!

يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير وكذا الأخت إن لم تكن مكفية بنفقة زوجها أو والدها وينطبق عليها وصف الفقر.

وقد وردت النصوص الشرعية المرغبة بإعطاء الصدقة للأقارب منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند حسن أن رسول الله ﷺ قال:”الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي رحم ثنتان: صدقة وصلة“.

وقول رسول الله ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

والفقير هو الذي لا مال له أو لا كسب له يقع موقعًا من كفايته، وأما إن كان له مال لا يسد حاجاته فهو مسكين يعطى من زكاة الفطر والمال أيضا، والله تعالى أعلم.