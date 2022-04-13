القيادي شهاب: الاعتداء على الأقصى لن يمر والاحتلال ليس له عندنا إلا القتال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، اليوم الأربعاء 13/4/2022، أن الاعتداء على المسجد الأقصى لن يمر، وليس للاحتلال عند الفلسطينيين إلا القتال ابتداءً من الصاروخ حتى الحجر.

وشدد شهاب، في حديث لإذاعة صوت القدس حول تحضيرات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، على أن استعداد جماعات صهيونية؛ لذبح القرابين، ونشر الدماء على جدران وباحات المسجد تحدٍ كبير لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، فهو اعتداء على العقيدة لن نسمح به بأي حال.

وبين شهاب، أن العدو الصهيوني يحاول أن يشعل حرباً دينية، وصراعا دينياً، من خلال هذه الاعتداءات، لذلك نحن ندعو كل من يستطيع للرباط في المسجد الأقصى.

وقال:" شعبنا على ثقة إذا أقدم العدو على أي عدوان بحق المصلين، فإن ذلك سيفجر مواجهة كبيرة مع العدو الصهيوني، ونحن لن نسمح أبداً المساس بالمسجد الأقصى المبارك، أو أن يفرض سيطرة دينية، أو مخطط التقسيم الزماني والمكاني، الذي أفشله أبناء شعبنا في العام 2017 ."

وأضاف:"اليوم يعود مخطط التقسيم الزماني والمكاني، وللأسف الشديد بأيدي وتساوق عربي، من تحالف الدول العربية التي طبعت مع الصهاينة."

وتابع:" نحن نقول، وليسمع كل العالم، الاعتداء على الأقصى لن يمر، ولن نسلم مفاتيح الأقصى لهذا العدو، وهذا الاحتلال ليس له عندنا إلا القتال ابتداء من الصاروخ حتى الحجر".