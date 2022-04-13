مصر : حادث سير في أسوان يودي بحياة 4 فرنسيين وبلجيكي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:59 م
13 ابريل 2022
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لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين في حادث تصادم، الأربعاء، بطريق أسوان أبو سمبل.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارا بوقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي بالكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14آخرين.

وذكر محافظ أسوان أن الضحايا هم 4 فرنسيين وبلجيكي و5 مصريين.

وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وأكد مصدر بمستشفى أسوان الجامعي، أن الأجانب المصابين من بينهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

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