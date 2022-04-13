رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر نيسان /ابريل 2022 ، اعلنت الامم المتحدة اليوم الأربعاء الموافق الـ13 ابريل 2022 ، بدء إرسال رسال للمنتفعين بالمنحة القطرية الـ100 دولار ايذاناَ ببدء صرفها خلال الايام القادمة ، ليكون موعد الصرف الشهر الجاري متقدماً عن موعد الشهر الماضي الذي صادف في الـ22 ، وخاصة انه يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يدخل اليوم يومه الـ12 وشعينا يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية ، وكالة "فلسطين اليوم" وضعت بين ايديكم تفاصيل جديدة بشأن اذا ما كان هناك اسماء جديدة قد تستفيد وخاصة بعد نشر رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر ابريل نيسان .

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر نيسان /ابريل 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

تفاصيل حول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 4-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 4-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .







رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 4-2022

أهالي قطاع غزة يعانون من حصار "إسرائيلي" خانق منذ أكثر من 15 عاما، تسبب بدمار كبير في المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام، ومئات السلع بدعوى ازدواجية الاستخدام، كما تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، والأسواق الخارجية، بهدف تضييق الخناق على أهالي القطاع وشل الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد التجار وأصحاب المصانع خسائر فادحة.

وبدأت قطر منذ منتصف عام 2018 بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر نيسان /ابريل -2022





















