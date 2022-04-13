بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار رابط فحص شهر ابريل /نيسان

بدأت الامم المتحدة اليوم الاربعاء 13/4/2022 ، ارسال نصية للمنتفعين من المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر ابريل /نيسان من الدفعة النقدية من المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة في قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، والتي لا مصدر دخل لها، سوى ما تدفعه لهم قطر منتصف كل شهر، فهم ينتظرون هذا الإعلان على أحر من الجمر، وخاصة ان قطاع غزة يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة مع بدياة شهر رمضان المبارك .

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل/نيسان 2022، نحن على موعد لبدء ارسال الأمم المتحدة رسائل

الأمم المتحدة ستشرع بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين لهذا يبدأ المستفيدون في البحث عن رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر نيسان /ابريل 2022، لأنهم ينتظرون هذا الخبر من شهر لآخر، ليحصلوا على تلك الدفعة التي لا تساعد إلا قليلا في جلب مستلزماتهم، هذه الأسباب تدفعنا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر رابط وموعد صرف الدفعة النقدية القطرية للأسر الفقيرة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر نيسان /ابريل 2022

أهالي قطاع غزة يعانون من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من 15 عاما، تسبب بدمار كبير في المنشآت الاقتصادية، بفعل منع ادخال المواد الخام، ومئات السلع بدعوى ازدواجية الاستخدام، كما تمنع تصدير المنتجات الفلسطينية في قطاع غزة، إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة، والأسواق الخارجية، بهدف تضييق الخناق على أهالي القطاع وشل الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد التجار وأصحاب المصانع خسائر فادحة.

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت قطر بدفع مساعدات نقدية تقدر بـ 100 دولار لكل أسرة فقيرة على مستوى قطاع غزة، بهدف تخفيف حدة الفقر التي يعانون منها، إلا أن حكومة الاحتلال كانت في كثير من المناسبات تمنع أو تؤخر إدخالها إلى القطاع، تحت ذرائع واهية بهدف تشديد الخناق والحصار على الفلسطينيين في القطاع.

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