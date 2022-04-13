سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 13/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الاستقرار بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية ، وتتفاوت اسعار الذهب في كافة المحال التجارية والسوق السوداء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 45.02 دينار $63.50

سعر الذهب عيار 22 41.27 دينار $58.21

اسعار الذهب عيار 21 39.39 دينار $55.57

اسعار الذهب عيار 18 33.77 دينار $47.63

سعر الذهب عيار 14 26.26 دينار $37.04

سعر الذهب عيار 12 22.51 دينار $31.75

اسعار أوقية الذهب 1,400 دينار $1,975

اسعار جنيه الذهب 315.16 دينار $444.54

اسعار كيلو الذهب 45,021 دينار $63,505

الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, April 13, 2022 11:45 AM بتوقيت دولة الاردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 إبريل 44.88 39.27 33.66 26.18 22.44

11 إبريل 44.57 39.00 33.43 26.00 22.29

10 إبريل 44.40 38.85 33.30 25.90 22.20

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

3 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا