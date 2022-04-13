حركة حماس تحذر من ذبح القرابين في الأقصى وتعتبره تجاوز لكافة الخطوط الحمراء

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 13/4/2022، الاحتلال "الإسرائيلي" من ذبح القرابين في المسجد الأقصى، مؤكدة أن ذلك تصعيد خطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وشعبنا لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.

ودعت حركة حماس، الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل، ومنع هذا الانتهاك الخطير لحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين قاطبة، والتداعي لتحمّل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تصعيد وإرهاب الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى.

وجددت الحركة، دعوتها إلى أبناء شعبنا الأبي من أجل شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والاستعداد للدفاع عنه والوقوف سدّاً منيعاً كالبنيان المرصوص، ردعاً للمتطرّفين وكبحاً لجماحهم.

كما دعت، الهيئات والمنظمات الدّولية إلى اتخاذ كلّ الخطوات لمنع هذا الخطر؛ الذي يمكن أن يؤدّي إلى اشتعال المنطقة بكاملها.