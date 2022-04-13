أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، لكن من الصعب التنبؤ بالتطورات في الوضع الجيوسياسي والاقتصادي الحالي.

وقال شولجينوف في مقابلة مع صحيفة ازفستيا تعليقا على موضوع أسعار النفط في حال رفضت أوروبا استيراد البترول من روسيا: "نحن مستعدون لبيع النفط ومنتجاته لدول صديقة بأي نطاق سعري".

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.