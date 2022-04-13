طرق بسيطة لتجنب الإفراط في الطعام خلال إفطار رمضان

خلال شهر رمضان 2022، يبحث الصائمون عن طرق بسيطة لتجنب الافراط في الطعام خلال إفطار رمضان 2022، حيث تمتلئ موائد رمضان بالعديد من الآكلات والعصائر والتي يقوم الأشخاص بتناولها دون مراعاة لقواعد الصحة، لذا يجب التقليل من البهرجة الزائدة في الأكل.

ونقدم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مجموعة من الإرشاد لتجب الإفراط في تناول الطعام، خلال شهر رمضان المبارك:

تناول الطعام ببطء

يميل البعض إلى الإفراط في تناول الطعام عند الشعور بالجوع، لذا حاول أن تأكل ببطء وتمهل مهما كان شعورك بالجوغ، وأمضغ الطعام واستغرق 15 دقيقة على الأقل لإنهاء الطبق الموجود أمامك.

شرب الماء قبل تناول الطعام

يمنع شرب الماء قبل 30 دقيقة من تناول وجببتك من الإفراط في تناول الطعام؛ لذلك، لا تقلل من كمية الماء أثناء اتباع أي نظام غذائي.

تجهيز وجبات صحية بسيطة

من الصعب التحكم الجوع عند انتهاء فترة الصيام، لذا يميل معظم الأشخاص إلى الإفراط في تناول الطعام، ولتجنب ذلك، قم بإعداد وجبتك مسبقًا على شرط أن تكون بسيطة وصحية.

الاهتمام بوجبة السحور

يجب أن تكون الوجبة الأخيرة في اليوم مغذية وصحية، ويجب أن تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، ويساعد ذلك على تخطي فترة الصيام بسهولة.