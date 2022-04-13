ما حقيقة وجود أزمة الغاز في الضفة ؟

أكدت هيئة البترول في وزارة المالية، اليوم الأربعاء 13/4/2022، أن امدادات الغاز تصل بشكل طبيعي إلى السوق الفلسطينية، نافية وجود أي نقص أو مشكلة بهذا الخصوص.

وقال مدير عام الهيئة مجدي حسن: "إن "الغاز متوفر والتوريد مستمر كالمعتاد، وليس لدينا أية مشكلة بهذا الخصوص".

وأشار إلى شحنة كبيرة يجري تجهيزها في مخازن نعلين لتوزيعها على المحطات ظهر اليوم.

ويبلغ استهلاك الضفة من الغاز حوالي 20 ألف طن يوميا.

وقال حسن: "في بعض الأيام تصل كمية التوريد إلى 30 ألف طن"، مؤكدًا أن "الغاز متوفر في المحطات، ولا أحد عانى من نقص في الغاز"، معتبراً أن ما يشاع من نقص "عبارة عن ضغوط من بعض المحطات للاستئثار بكميات أكبر من الغاز لمحطاتهم".