حماس: المقاومة هي الرّد الأمثل على جرائم الاحتلال في نابلس وعموم الضفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء 13/4/2022، أن المقاومة هي الرّد الأمثل على جرائم الاحتلال في نابلس وعموم الضفة الغربية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحفي، أنَّ إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم، وترويعه الآمنين، واغتياله الشهيد محمد حسن عساف (34عاماً)، المحامي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يُعدّ تصعيداً وعدواناً جديداً ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.

وعدَت الحركة، الاقتحام والاغتيال يمثّل دليلاً واضحاً على ساديّته وإجرامه، وأنَّه غير آبهٍ بكلّ القوانين والشّرائع الدولية، مستغلاً الصَّمت والتقاعس الدوليين في إدانته وتجريمه.

ونعت الحركة، الشهيد عساف وكل شهداء شعبنا في هذا الشهر المعظّم، لنسأل الله الشفاء العاجل للجرحى.

ودعت الحركة، جموع أبناء شعبنا إلى استمرار احتضانهم وإظهار كلّ معاني التكافل والتضامن معهم، مؤكداً أنَّ المقاومة الشاملة حقّ مشروع لشعبنا، وهي الرّدّ الأمثل على جرائم الاحتلال وإرهابه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وإنَّ هذه الدّماء الطاهرة هي وقود معركة شعبنا المستمرة في الجهاد والمقاومة حتى ينتزع حقوقه المشروعة، وزوال الاحتلال.