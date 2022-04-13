فيديو محزن ومؤثر لوداع والدة الشهيد محمد عساف الذي ارتقى صباح اليوم 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:04 ص
13 ابريل 2022
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فيديو محزن ومؤثر لوداع والدة الشهيد محمد عساف الذي ارتقى صباح اليوم 

 

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