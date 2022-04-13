القيادي نصر: الطقوس اليهودية في الأقصى تجاوز خطير وتهديد لقداسة قضيتنا

أكد أحمد دار نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 13/4/2022، أن تحضيرات الجماعات الصهيونية المتطرفة لإقامة الطقوس وذبح القرابين في المسجد الأقصى، هو تجاوز خطير وخطوة تصعيدية تمس قداسة الأقصى، في محاولة فرض التهويد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وطالب القيادي نصر، بضرورة العمل على التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة، بالرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، ومواجهات الإجراءات الصهيونية، مستشهداً بالهبات التي شهدتها القدس مثل هبة باب الإسباط وإزالة الحواجز الحديدية، وفتح باب الرحمة، والتواجد في باب العامود.

وأشاد نصر بأبناء شعبنا وخاصة المقدسيين، الذين يتحركون تجاه المسجد الأقصى، لمنع هذه الخطوات بكل الوسائل المتاحة، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، معتبراً أن الحراك الشعبي والعصيان المدني بالقدس مهم ويجب البناء عليه على طريق استعادة الحقوق والتصدي للحملة الصهيونية البشعة.

ودعا فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى تحشيد جماهيرها والاستنهاض الفاعل والجدي لمواجهات كل مخططات الاحتلال، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية مطالبة بالوقوف إلى جانب الشارع الفلسطيني، والتخلي عن أوهام المفاوضات والتنسيق الأمني، والانحياز لخيار شعبنا.