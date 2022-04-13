قناة كان : إحباط أكثر من 20 هجومًا فدائياً داخل كيان العدو

كشفت قناة كان العبرية أن أجهزة الاحتلال "الإسرائيلية" أحبطت 20 هجوماً فدائيا ًداخل الكيان خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لتقديرات جهات أمنية في كيان العدو فإنه تم إحباط هذه العمليات قبل وقوعها من خلال الاعتقالات الاحترازية التي يشنها جنود الجيش في مناطق الضفة الغربية، وبعد تعزيز الحراسة الأمنية على خط التماس بين الضفة ومناطق الداخل المحتل.

ويشار إلى أن الاحتلال يعيش حالة من الصدمة بعد وقوع سلسلة من العمليات الفدائية في الداخل المحتل أخرها عملية تل ابيب التي نفذها رعد حازم وأدت الى وقوع 3 قتلى وعدد من الاصابات .