الاحتلال يحذر المواطنين من الاقتراب من جدار طولكرم

ألقت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 13/4/2022، منشورات تحذيرية فوق مدارس ذكور فرعون الثانوية والأساسية جنوب طولكرم، تحذرهم من الاقتراب من جدار الفصل العنصري.

وأفاد مواطنون من البلدة ، بأنهم تفاجأوا بالمنشورات في ساحات المدارس متزامنة مع وجود طائرة مسيرة في السماء، تحذر من أي محاولة للاقتراب من جدار الضم والتوسع العنصري جنوب طولكرم، وذلك بإطلاق النار فوراً.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت مطلع الشهر الجاري بإغلاق جميع بوابات وثغرات جدار الضم والتوسع العنصري، ومنع العمال والمواطنون من الوصول إلى أراضي عام 1948، وملاحقة وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه كل من يحاول الاقتراب منه.