القيادي البطش لـمراسلنا: اجتماع للفصائل في مكتب السنوار اليوم لبحث التصعيد في القدس

تعقد الفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء 13/4/2022، اجتماعاً تشاورياً في مكتب قائد حركة حماس خالد السنوار، لبحث الخيارات للرد على ما يجري من عدوان صهيوني في القدس والضفة المحتلة.

وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاجتماع الفصائلي سيعقد في مكتب السنوار، للبحث في التصعيد في القدس.

من جهته، بين القيادي في حركة حماس محمد حمادة أن الاجتماع ستُشارك فيه كافة القوى والفصائل الوطنية.

وبين حمادة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاجتماع يأتي للبحث في سبل الرد على مايجري في ظل استمرار العدوان وممارسات الاحتلال واستعداد قطعان المستوطنين لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاجتماع هو رسالة المقاومة في غزة، أن أهل عزة شأنهم شأن كل شعب فلسطين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، ولا يمكن أن تنأى غزة بنفسها للدفاع عن المسجد الأقصى.

وبشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع ، قال القيادي في حماس :" إن الاجتماع سيتحدث عن نفسه ومسألة المواجهة تقدره الفصائل وأجنحتها العسكرية"، لافتاً إلى أن الفصائل لها امتداد في الضفة والقدس والداخل المحتل، كالعمليات التي جرت مؤخراً في عمق الاحتلال.

وتشهد مدن الضفة المحتلة وخاصةً مدينة جنين عدواناً "إسرائيلياً"، متواصلاً بالتزامن مع تهديدات المستوطنين لذبح القرابين يوم الجمعة المقبل الأمر الذي حذرت منه الفصائل والقوى وقد يشعل المنطقة بأكملها.