يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 13/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 202.85 شيكل $63.34

سعر الذهب عيار 22 185.95 شيكل $58.06

اسعار الذهب عيار 21 177.50 شيكل $55.42

اسعار الذهب عيار 18 152.14 شيكل $47.50

سعر الذهب عيار 14 118.33 شيكل $36.95

سعر الذهب عيار 12 101.43 شيكل $31.67

اسعار أوقية الذهب 6,309 شيكل $1,970

اسعار جنيه الذهب 1,420 شيكل $443.37

اسعار كيلو الذهب 202,852 شيكل $63,338

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 إبريل 202.75 177.41 152.06 118.27 101.37

11 إبريل 202.29 177.01 151.72 118.01 101.15

10 إبريل 201.83 176.60 151.37 117.73 100.91

9 إبريل 201.80 176.58 151.35 117.72 100.90

8 إبريل 201.46 176.28 151.09 117.52 100.73

7 إبريل 200.34 175.30 150.26 116.86 100.17

6 إبريل 200.12 175.11 150.09 116.74 100.06

5 إبريل 198.06 173.31 148.55 115.54 99.03

4 إبريل 199.60 174.66 149.70 116.44 99.80

3 إبريل 198.45 173.65 148.84 115.76 99.23