اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام مدن وقرى الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء ١٣/٤/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل ذويهم، والعبث فيها .

أسماء المعتقلين:

١. الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة- قباطية جنوب جنين

٢. مصعب قطاوي- قلقيلية

٣. عبد الرجمن ماجد حج حسن- قلقيلية

٤. عبد الرحمن حجاوي- قلقيلية

٥. إيهاب إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس

٦. المحرر محمد القاضي- البيرة

٧. عمرو محمود ضراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس

٨. بدر محمود ضراغمة- اللبن الشرقية

٩. زيد غالب الديسي- جبع جنوب جنين

١٠. نضال شحادة- عوريف جنوب نابلس

١١. أواب يعاقبة- كفر راعي قرب جنين