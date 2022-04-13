اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام مدن وقرى الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء ١٣/٤/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمة واقتحام قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل ذويهم، والعبث فيها .
أسماء المعتقلين:
١. الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة- قباطية جنوب جنين
٢. مصعب قطاوي- قلقيلية
٣. عبد الرجمن ماجد حج حسن- قلقيلية
٤. عبد الرحمن حجاوي- قلقيلية
٥. إيهاب إسماعيل حمايل- بيتا جنوب نابلس
٦. المحرر محمد القاضي- البيرة
٧. عمرو محمود ضراغمة- اللبن الشرقية جنوب نابلس
٨. بدر محمود ضراغمة- اللبن الشرقية
٩. زيد غالب الديسي- جبع جنوب جنين
١٠. نضال شحادة- عوريف جنوب نابلس
١١. أواب يعاقبة- كفر راعي قرب جنين