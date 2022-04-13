بالصور إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات في بيتا ومنطقة قبر يوسف شرق نابلس

أكد الهلال الأحمر اليوم الأربعاء 13/4/2022 ، إصابة "6" مواطنين بالرصاص الحي إحداها خطيرة، وواحدة بالرصاص المطاطي في العين خلال مواجهات بلدة بيتا جنوب نابلس .

وقال الهلال الأحمر وقوع إصابتان بالرصاص المطاطي وخمسة اختناقا بالغاز في مواجهات منطقة قبر يوسف شرق نابلس".

وأوضحت مصادر عبرية ان عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتــلال اقتحمت قبر يوسف في المنطقة الشرقية بنابلس، وأجروا عمليات ترميم فيه".

وبينت المصادر ان المواجهات بين الشبان وقوات الاحتــلال مستمرة في منطقة دوار الغاوي شرقي نابلس حتى اللحظة .

وكانت الليلة الماضية شهدت مواجهات في مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس حيث وقعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" تخللها إصابات واعتقالات واعتداءات متواصلة.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أصيب شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المحال التجارية، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين برصاصة مطاطية نقلا على إثرها إلى المستشفى.

كما اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد شهود عيان، أن المواجهات تركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات .

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اسنادًا لمدينة جنين ومخيمها.