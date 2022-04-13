بالفيديو ريال مدريد يقصي تشيلسي من دوري الأبطال ويواصل طريقه نحو اللقب الرابع عشر

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب تشيلسي الإنجليزي، عقب فوزه عليه (3-2) في مباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تأهل للفريق الملكي في الدقيقة 96 من زمن المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتجهت مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره تشيلسي إلى الشوطين الإضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بتقدم البلوز بنتيجة 3-1.

وكان فريق ريال مدريد تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما.