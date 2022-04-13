سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 13 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 92.225 ألف دينار (63.18 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 80.699 ألف دينار (55.28 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى مستوى 69.170 ألف دينار (47.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.798 ألف دينار (36.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 2.868 مليون دينار (1965 دولارا).

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فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 645.588 ألف دينار (442.27 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي مع تقييم المتداولين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.96% أو بقيمة 18.80 دولار إلى 1967 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 17:19 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 0.9% عند 25.24 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.79% إلى 973.41 دولار للأوقية، وهبط سعر البلاديوم 2.6% إلى 2364.8 دولار.

وذكر "تشارلز إيفانز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن تسارع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أمر يستحق المناقشة.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر في وقت لاحق اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 8.4% في مارس على أساس سنوي.