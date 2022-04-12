أسعار الذهب اليوم في السودان اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 28.445 ألف جنيه (63.18 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان اليوم، إلى نحو 24.890 ألف جنيه (55.28 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى مستوى 21.334 ألف جنيه (47.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 16.593 ألف جنيه (36.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 884.625 ألف جنيه (1965 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 199.116 ألف جنيه (442.27 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي مع تقييم المتداولين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.96% أو بقيمة 18.80 دولار إلى 1967 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 17:19 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 0.9% عند 25.24 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.79% إلى 973.41 دولار للأوقية، وهبط سعر البلاديوم 2.6% إلى 2364.8 دولار.

وذكر "تشارلز إيفانز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن تسارع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أمر يستحق المناقشة.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر في وقت لاحق اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 8.4% في مارس على أساس سنوي.