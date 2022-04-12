سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 13/4/2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 13/4/2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 159.670 ألف ليرة (63.18 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 139.714 ألف ليرة (55.28 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى مستوى 119.754 ألف ليرة (47.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 93.141 ألف ليرة (36.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 4.965 مليون ليرة (1965 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.117 مليون ليرة (442.27 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي مع تقييم المتداولين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.96% أو بقيمة 18.80 دولار إلى 1967 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 17:19 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 0.9% عند 25.24 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.79% إلى 973.41 دولار للأوقية، وهبط سعر البلاديوم 2.6% إلى 2364.8 دولار.

وذكر "تشارلز إيفانز" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن تسارع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أمر يستحق المناقشة.