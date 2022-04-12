يبحث المسلمون في هذه الأيام عن طريقة حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة، حيث يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على أداء فريضة الزكاة، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة.

ونشرت دار الإفتاء المصرية طريقة حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأوضحت أنه تم حساب قيمة زكاة الفطر هذا العام بمبلغ 15 جنيها للفرد، بناء على سعر القمح باعتباره السلعة الأهم في مصر.

حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة

وبخصوص حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة قالت الدار، إن سعر أردب القمح يبلغ 900 جنيه والأردب فيه 150 كيلو، إذن سعر الكيلو 6 جنيهات، ونصاب زكاة الفطر صاع من قمح، والصاع يساوي 2.04 كيلو.

وواصلت دار الإفتاء المصرية حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة: يتم ضرب 2.04 كيلو في 6، يصبح الناتج 12.24 جنيه، ودار الإفتاء أعلنت أن الحد الأدنى 15 جنيها للفرد، بما يعني أكثر من السعر السابق الإشارة إليه قليلا لمراعاة اختلاف الأسعار في الأردب.

وأوضحت الدار أن 15 جنيها قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام بما يعني إمكانية إخراج أكثر من هذه القيمة إذا سمحت إمكانيات الشخص، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان» بحسب تعبير الدار في تدوينتها.

8 معلومات عن زكاة الفطر

وفي تدوينة أخرى نشرت دار الإفتاء 8 معلومات عن زكاة الفطر شملت ما يلي:

1- زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى 15 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له.

2- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

3- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

4- زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

5- لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

6- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

8- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

وأشارت الدار إلى أن هناك فرقا بين زكاة الفطر وزكاة المال لأن البعض يخلط بينهما.