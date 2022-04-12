إصابة شابين برصاص الاحتلال عقب تظاهرة داعمة لجنين في الخليل

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء 12/4/2022، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة، اسنادًا لمدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت التظاهرة، التي دعت لها فصائل العمل الوطني عقب صلاة التراويح من أمام المسجد الكبير في البلدة، وصولا إلى مدخل البلدة.

وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا:"إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما نصبت قوات الاحتلال كمينا وحاولت اعتقال عدد من الفتية الذين فروا من المكان بعد أن أطلقت الرصاص الحي صوبهم."

تأتي هذا التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها حركة "فتح" في محافظات الضفة الغربية، للتنديد بجرائم الاحتلال واستهداف المواطنين العزل في مدينة جنين ومخيمها.