سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، يواصل المواطنون الأردنيون مطلع كل صباح عن سعر جرام الذهب وعيارات الذهب بكل أصنافها وعن أسعارها بشكل عام وفق الدينار والدولار الأمريكي، وكذلك عن سعر "الأوقية" الأونصة في المملكة، لاسيما في ظل الأوضاع السائدة في العالم، مع مواصلة الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست بالسلب على أسعار جميع السلع والمنتجات العالمية، وبالأخص أسعار الدقيق والعملات والذهب ونفط، لهذا يحرص الأردنيون لمواكبة آخر التحديثات لأسعار الذهب في عمان وجميع البلدات الأردنية، فهي تتغير باستمرار، ولا تبقى ثابتة لأكثر من يوم على أكثر تقدير.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

ويعتزم الأردنيون في المملكة منهم المواطنين والتجار والمستثمرون وأصحاب محال ومصانع الذهب الأردنيون في المملكة الهاشمية الأردنية، وعلى وجه الخصوص الفتاة المخطوبة للاطلاع على سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، وخاصة عند اقتراب فرحها، فهي تتمنى أن ينخفض قبل حفل زفافها كثيرا، لتتمكن من شراء أكبر كمية منه مقابل المهر المقدم لها، في المقابل يتمنى المستثمرين والمدخرين للذهب بأن يقز سعره كثيرا لكي يجنوا أربحا كبيرة جراء بيعه، كما أن التجار والمستثمرين وأصحاب مصانع ومحال الذهب يطلعون سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء، حتى يبنون على ذلك تجارتهم، وفي وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم سعر الذهب في الأردن، لتعم الفائدة بين الجميع في المملكة.

كم وصل سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

وتتباين أسعار الذهب في العالم كل يوم، وكل ساعة، بل وكل دقيقة، فالأوضاع والأحداث السياسية الجارية هي من تحدد تلك الأسعار، وكذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن الناس يبحثون عن سعر المعدن الأصفر لأسباب كثيرة، أهمها أنه يعتبر الملاذ الأمن للادخار وقت الأزمات، لهذا فهم بأمس الحاجة لمعرفة الأسعار وتحديثاتها باستمرار، لهذا يتساءل المواطنون في المملكة الأردنية عن كم وصل سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء، وهو ما سنرفقه لكم في نهاية هذه المقالة.

سعر الذهب في الأردن اليوم

وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفعا ملحوظا، وذلك تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 45.06 دينار (63.56 دولار)، بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى نحو 39.43 دينار (55.62 دولار).

سعر جرام الذهب في الأردن عيار 18 و14 اليوم الأربعاء

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى مستوى 33.80 دينار (47.67 دولار)، وفيما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 26.29 دينار (37.08 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

ووصل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 1.401 ألف دينار (1977 دولارًا).