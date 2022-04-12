سحب منتجات "إندومي" من الأسواق المصرية

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء 12/4/2022، أن هيئة سلامة الغذاء سحبت جميع منتجات إندومي من الأسواق، وتعكف على تحليل عينات منها بعد شكاوى حول حالات تسمم جراء استهلاك هذه المنتجات.

ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس الهيئة حسين منصور تاكيده أنه يجري الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق. وسيجري تحليل عينات منه.

وأضاف ان "العمل جار على سحب جميع الكميات من السوق، ويجرى استبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة".

وأوضح حسن ان "المشكلة الأساسية موجودة في أكياس الشطة، في آخر شريحة إنتاجية للشركة، لكننا لم نرصد أي مشكلة أو شكوى صحية بسبب المنتج، لكن البعض اشتكى من نقص كميات وأطعمة مثل الخضروات.

وجاء تحرك الهيئة بعد رصدها العديد من شكاوى أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض أطفالهم لآلام في المعدة، خاصة بسبب كيس التوابل المباع مع إندومي.

وتعد مكرونة إندومي من أشهر المنتجات الغذائية في مصر، خاصة أنها محببة لدى الأطفال في السن الصغير، ولدى بعض الشباب والفتيات لسهولة تحضيرها كوجبة سريعة للتناول، لكن عددا من الأطباء حذر من أن مكرونة إندومي مضرة بالصحة، وتسبب العديد من الاضطرابات الصحية.