بالصور صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:49 م
12 ابريل 2022
صلاة التراويح من المسجد الأقصى المبارك
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