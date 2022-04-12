شاهد مباراة بايرين ميونخ وفياريال بدوري الأبطال بث مباشر

يستضيف ملعب أليانز أرينا اليوم الثلاثاء 12-4-2021 مباراة قوية، إذ سيواجه بارين ميونخ الألماني فريق فياريال الإسباني، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب «لاسيراميكا» بفوز فياريال بنتيجة 1-0، في مفاجأة غير متوقعة للفريق الألماني.

ومن المتوقع، أن يحشد فريق بايرن ميونخ أسلحته الهجومية في مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى دور الثمانية والذي يواجه فيه الفائز من مباراة بنفيكا وليفربول وغالبًا سيكون المنافس هو الفريق الإنجليزي بعد فوزه ذهابًا في البرتغال بنتيجة كبيرة 3-1.

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