برشلونة يستعيد نجميه قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت

يصب تركيز برشلونة حالياً على بطولة الدوري الأوروبي بعد تحقيق فوزٍ ثمينٍ الأحد الماضي على ليفانتي في الدوري الإسباني بنتيجة 3-2 أبقاه ضمن المنافسة على اللقب ولو من بعيد.

ويستضيف البارسا غريمه آينتراخت فرانكفورت يوم الخميس القادم على ملعب كامب ناو في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية بعد تعادل الفريقين ذهاباً في ألمانيا الأسبوع الماضي بهدفٍ لمثله.

وعانى البلاوغرانا خلال المواجهة الأولى وبدا أنه في طريقه للخسارة أمام مستضيفه العنيد قبل أن يخطف فيران توريس هدف التعادل الثمين.

وغاب عن صفوف برشلونة عدة لاعبين مهمين على رأسهم سيرجينيو ديست وممفيس ديباي وآنسو فاتي.

كما تعرض المدافع المخضرم جيرارد بيكيه لإصابة مبكرة غادر على إثرها مباراة الذهاب في الدقيقة 23 ليحل الفرنسي كليمون لونغليه بدلاً منه.

لكن بيكيه وديباي مرشحان للتواجد في لقاء العودة يوم الخميس كونهما تعافيا من إصابتيهما وفقاً لـ "دياريو آس" الإسبانية.

ويحتاج صاحب الضيافة لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي في الدوري الأوروبي.