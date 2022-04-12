شاهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022 يلا شوت، أعين الناس تترقب انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، على معلب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، في مواجهة تحدد مصير الفريقين في التأهل للدور المقبل النصف نهائي من المسابقة الأوروبية، وخاصة بعد فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب البلوز يوم الأربعاء الماضي، ومن هذا المنطلق يبدأ عشاق الفريقين على مستوى العالم، في البحث عن رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة التي تشبه المعارك، في ظل المنافسة الشديدة بين الفريقين الكبيرين على التأهل للدور المقبل، إلا أن حظوظ الميرنغي كبيرة في تخطي تشيلسي، لأنهم متقدمين عن البلوز بهدفين.

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ولأهمية المباراة فإن عشاق كرة القدم الأوروبية ومحبو الفريقين يبحثون عن شاهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022 يلا شوت، لأنهم يحرصون على مشاهدة وتشجيع فريقهم المفضل، حتى يتخطى الآخر ويصل دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2021- 2022، إذ سيحرص الفريقان على دخول المباراة بكل نجومهما، فالمتعارف عليه أن فريق المدرب الألماني توماس توخيل لن يستسلم لنتيجة مباراة الذهاب وسيخوض مباراة قوية، ضد ريال مدريد، بينما الريال سيحرص على تعزيز موقفه من الفوز على نادي تشيلسي كما فعلها في مباراة الذهاب، ومن المتوقع أن تلقى المباراة اهتماما على مستوى العالم، فمحبو كرة القدم يبدؤون البحث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال كورة أون لاين الآن، وهو ما سترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها لمشاهدة مباراة ممتعة بجودة عالية ودون تقطيع على البث.

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ولأنها مباراة قوية بين فريقين عريقين على مستوى أوروبا، وخاصة أن نادي تشيلسي بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإن جميع عشاق كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمشاهدة الموقعة الكروية التي ستمتع ملايين المشاهدين على مستوى العالم، إذ إنها من المقرر أن تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة تشيلسي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

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ولم يتبقى سوى بضع ساعات على انطلاق مباراة ريال مدريد وتشيلسي 2022 مساء اليوم، ضمن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحرص عشاق الفريقين الاطلاع على تشكيلة الفريقين، فهنا نرفق لكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد تشيلسي المباراة القادمة، إذ إنه من التوقع أن يعتمد المدير الفني كارلو أنشيلوتي على هذه الأسماء:

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بجودة عالية الآن مباشر

ولأهمية مباراة تشيلسي وريال مدريد، يبحث عشاق تشيلسي أيضا على موعد مباراة تشيلسي القادمة 2022، وعن التشكيلة المتوقعة ضد ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، فمن المتوقع أن يخوض المدرب الألماني توماس توخيل المباراة ضد ريال مدريد بالتشكيل التالي:

إدوارد مندي

أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر

ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

ميسون ماونت

كاي هافيرتس - تيمو فيرنر

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