بالفيديو طريقة عمل الفسيخ في البيت خطوات سهلة وناجحة، فالفسيخ أكلة فلسطينية شهيرة، إذ إن مدن وقرى فلسطين بأكملها تنتظر حلول أول أيام عيد الفطر السعيد لتتناول وجبة الفسيخ على الفطور، فهي عادة يمارسها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، إذ كان أجدادنا يصنعون الفسيخ المملح، بطرق عدة، ويحفظونه إما في علب بلاستيكية أو يدفنونه بعمق متر تحت الأرض لأيام عدة، ثم يتناولونه في أول أيام العيد، مع الإشارة إلى أن تناول الفسيخ لا يقتصر على أول أيام عيد الفطر السعيد، وإنما يلجأ الفلسطينيون إلى تناوله في أيام متفرقة من السنة، لكنهم يجمعون على تناوله أول أيام العيد.

طريقة عمل الفسيخ في البيت

والفسيخ يعد من الوجبات الرئيسية على موائد المسلمين أول أيام عيد الفطر السعيد، لهذا يبحثون بالفيديو طريقة عمل الفسيخ في البيت خطوات سهلة وناجحة، فربات البيوت خاصة تبحثن عن طريقة عمل الفسيخ في البيت، فهم يثقون بالصناعة المنزلية لهذا المنتج على شرائه من المحال، فهم لا يثقون كثيرا بجودة الأسماك التي يحضر بها الفسيخ عند الباعة أو التجار في الأسواق، فأحيانا يستخدم بعض التجار السمك المجمد، وغير الطازج لصناعة الفسيخ، ومنهم من لا يتقن صناعته، لهذا تفضل ربات البيوت صناعته في المنزل بمساعدة زوجها وأولادها، ونرفق لكم نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل وتحضر الفسيخ بخطوات سهلة وبسيطة، ليتواجد على موائدكم صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحيحة

ويبحث الفلسطينيون عن طريقة عمل الفسيخ بطريقة سهلة، وخاصة في منازلهم، فهم يفضلون تناول صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فهو له فوائد كثيرة، وفق ما قاله خبراء في مجال التغذية، لهذا نحرص على نشر خطوات صناعة وتحضير الفسيخ، حتى تتمتعوا بإفطار شهي في أول أيام العيد السعيد.

مكونات عمل الفسيخ في المنزل بطريقة صحيحة

سمك بوري.

ملح خشن.

شطة حسب الرغبة.

ليمون.

زيت.

فلفل أخضر.

طحينة.

بصل أخضر.





طريقة تحضير الفسيخ في المنزل

احرص على شراء السمك البوري ذي النوعية الجيدة، والمتماسك، مع التأكد من لون الخياشيم الوردي، وأن يكون السمك طازجا.

قم بغسل السمك جيداً مع تنظيف الخياشيم، ثم اترك السمك في المصفاة لمدة 8 ساعات تقريباً حتى تجف تماماً.

افتح بطن السمك للتخلص من الأمعاء، ثم يتم غسله مرة أخرى للتخلص من الدماء تماماً به.

يوضع الملح الخشن على السمك، ثم تتم إضافة الشطة، ووضع السمك أفقياً للتأكد من خلوه من جميع السوائل.

يتم تمليح السمك بالملح الخشن والشطة، بنسبة ربع ملعقة شطة على كل 3 ملاعق ملح خشن، لكل سمكة.

يتم حشو خياشيم السمك بخليط الملح الخشن والشطة، وتمليح باقي السمكة بكمية كبيرة من الملح الخشن، من الأعلى، والأسفل، والجوانب، والبطن.

يتم وضع السمك كل واحدة في كيس، لفها برول بلاستيك صحي.

يتم وضع السمك في أكثر من كيس، لضمان عدم دخول هواء إليه، وإلى زوال الرائحة تماماً، ويمكن الوصول إلى 10 أكياس بلاستيكية.

يترك السمك في مكان جاف، مع مراعاة تقليب لفة السمك عدة مرات، لضمان توزيع الملح على جميع أجزاء السمك، وهكذا لمدة 10 أيام تقريباً حتى الحصول على الفسيخ الصحي.

عند التحضير تتم إزالة الأكياس البلاستيكية عن الفسيخ، ثم يتم التخلص من الرأس والشوك.

أضف عصير الليمون، والزيت إلى لحم الفسيخ المخلي، ثم الطحينة، والفلفل الأخضر والبصل الأخضر بعد تقطيعهما حسب الرغبة، ثم تقليب كل ذلك مع الفسيخ.

يوضع الفسيخ في طبق التقديم، ويقدم مع البطاطس المقلية، وسلطة الرنجة، والخيار المقطع، وشرائح الطماطم، وبالهناء والشفاء.